ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Ивелин Михайлов: Бихме подкрепили Румен Радев на сто процента, когато влезе в НС
"Интересите на България са при президента. Най-доказаната политическа фигура в момента е Румен Радев. Бихме го подкрепили на сто процента, когато влезе в Народното събрание. Вярваме, че той ще има между 70 и 100 депутати при едни избори, което ще разсече възела в българската политка", заяви Михалов.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Замесиха в измама патриарх Даниил
17:09 / 19.09.2025
Тайната на заплатата пада! Ще знаем колко точно получава колегата...
16:30 / 19.09.2025
За проверка на осигурителен доход или подаване на данъчна деклара...
16:12 / 19.09.2025
Инцидент с тежкотоварен автомобил на АМ "Тракия"
14:48 / 19.09.2025
КЕВР определи компенсации за битовите потребители на електроенерг...
14:28 / 19.09.2025
Домашната ракия и вино оцеляха
14:01 / 19.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сашо Кадиев и Деси Стоянова отново заедно
12:58 / 17.09.2025
Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва
14:41 / 17.09.2025
Превръщат Жабарника на "Тройката" в сцена за съвременно изкуство
11:30 / 18.09.2025
Вижте видео от екшъна в Морската градина на Бургас!
16:44 / 17.09.2025
Област в Бургас е обявена за защитена територия
19:22 / 17.09.2025
Изправен ли е и Бургас пред водна криза?
14:38 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета