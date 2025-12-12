Ивелин Михайлов пред журналисти.
"Дори 5% да се вдигнат заплатите, когато се вдигнат 20% цените – всичко е изядено", коментира Михайлов.
"Ние можем да покажем и на вас по какъв начин те крадат и унищожават бизнеси. Отново казвам: затвориха цял хотел, защото смятат, че там се учредява партията на президента. Е, това вече е безобразие! Как да има пари в България? Как да има работни места? Там също работят хора. И те са уволнени заради тях", допълни Михайлов.
Ивелин Михайлов: Има много пари за хората, стига някой да даде шанс да се направят нещата
©
Още по темата
/
Интересни сцени по време на Бюджетна комисия, Делян Добрев към Асен Василев: Вие сега последно присъствате ли, или не?
09.12
КНСБ: Касички в пенсиите и в заплатите няма. Заплатите на лекарите, на сестрите, на администрацията – това не са касички на никого
09.12
Стана ясно колко ще е средната пенсия в евро и на колко ще се пенсионират мъжете и жените през 2026 година
08.12
Дончев за корекциите в Бюджет 2026: Статистиката показва, че вторият опит е по-успешен от първия
08.12
Още от категорията
/
Какво става с пенсиите, заплатите и майчинските, ако България влезе в новата година без бюджет?
10:24
Антоанета Титянова: В България липсва орган, който да се бори за спазване на законодателството, касаещо медиите
11.12
Доц. Христозов: Политическата нестабилност може да забави подготовката на институциите за въвеждането на еврото
11.12
Юрий Асланов: Проектът на президента Радев ще повлияе радикално на резултата от евентуални избори
11.12
Радостин Василев: Приемаме действието на Желязков като провокация и отмъщение спрямо гражданите
11.12
Бойко Борисов: Желязков направи така, че през тези 11 месеца да няма нито едно нещо, от което да се срамуваме
11.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Експерт: Сретен Йосич остава риск за България, след като сръбския...
22:17 / 11.12.2025
Доц. Христозов: Политическата нестабилност може да забави подгото...
22:17 / 11.12.2025
Финансист: 100 лева на месец водят до 6000 лв. в спестовна сметка...
20:27 / 11.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.