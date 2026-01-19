Румен Радев за смелото решение да влезе в политиката, защото като българи имаме един дълг към нашите отци", заяви във видеообръщение във Facebook лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов.
"Имаме хилядолетна истoрия, много славна с много моменти, които са променили хилядолетната история. Това, което дължим на нашите предци, е при нас тази държава да не падне, а да я предадем на нашите поколения и те да решат какво да направят с нея", заяви Михайлов.
"Поздравявам Радев за неговото решение, това е мъжко решение да влезе в борбата", заяви още той.
Ивелин Михайлов: Поздравявам Радев, това е мъжко решение
