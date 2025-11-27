Ивелин Михайлов определи акцията Антикорупционната комисия като "тормоз". Той коментира обиските, извършени вчера на множество адреси в страната, свързани с дейността около "Исторически парк".
Вчера от прокуратурата заявиха, че разследването е за организирана престъпна група действаща на територията на цялата страна в периода от 2013 до 2025 г. Става въпрос за длъжностни присвоявания, измами и пране на пари. Досъдебното производство е образувано на 9 декември миналата година и се води от Антикорупционната комисия. От думите му стана ясно, че е задържан счетоводителят му.
Михайлов заяви пред БНТ, че лично не е присъствал на протестите снощи, за да избегне напрежение:
"Когато протести се организират от ‘Продължаваме промяната’ или ‘Правосъдие за всеки’, често се стига до конфликт. Има привърженици, които не ме приемат добре. За да няма провокации, нашата партия официално призова да подкрепим протеста, но без афиширане.“
По думите му депутати от "Величие“ са били сред протестиращите като "редови граждани“.
"Нашите депутати бяха там, без да викат да се афишират. Дори е имало една лоша случка -Наш депутат Катинчарова, привърженици на МЕЧ и Радостин Василев може би са казвали "айде марш, вашето място не е тук".
По повод акцията срещу него Михайлов заяви:
"Каквото и да се опитат да припишат, и медиите много неправилно пускат информацията, че един вид партия "Величие“ се занимава с имотни измами, за което ще ги съдим. Има закон, в който ясно може да се провери партия "Величие“ има ли покупко-продажба на недвижим имот, има ли трансакция на капитали, които по някакъв начин да са различни от основната дейност. И ако това не е вярно, всяка една медия, която е разпространила тази новина , кояот се мъчи да урони имиджа, ще бъде осъдена", каза той.
Той подчерта, че никога не е имал достъп до общински или държавни средства. Според Михайлов преди скандала е бил посетен от представители на КПК:
"Имах среща с двама служители на КПК, които казаха или минаваш към управлението. Тук държа да отбележа, понеже повечето хора слагат Пеевски и Борисов като ед, те са едно партия мафия. Тези двама човека искаха ние да подкрепяме. Тогава така ни казаха. Според мен това, което те искат – на тях им трябват 160 гласа за избор на ВСС.
От думите му стана ясно, че е по време на вчерашната акция е задържан счетоводителят му.
" В момента счетоводителят ми, който е с диабет, е задържан, той е инсулинозависим. Никой не се грижи дали е инсулинозависим или не. Влезли са в апартамента му, който е с 2 стаи, както и на адвоката апартамент е с 2 стаи, намерили са 0 лева в единия апартамент, намерили са 0 лева и в адвоката. Когато са влезли вътре, обискът е завършил в 10 часа, те са стояли до 5-6 часа да притесняват семействата им и да казват не е ли време да се оттеглите и други неща. Това е тормоз", каза Михайлов.
Според депутата ще му бъде взет имунитета:
"Имунитетът ще ми го вземат. Аз няма да го дам, защото главният прокурор е нелегитимен, за да мога да си ги осъдя в последствие", каза Евелин Михайлов.
