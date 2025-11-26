Ивелин Михайлов по повод разследвато на мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партията.
По думите му са влезли само, за да могат да ударят навсякъде.
"По един и същи начин работи държавата. Всеки един, който е неудобен, тръгват да му измислят нещо и после чакат да имат уговорка", посочи Михайлов.
Ивелин Михайлов: Влезли са в дома ми и у всички познати хора, които имам
© Булфото/Архив
