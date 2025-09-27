Новини
Ивелин Михайлов e получил заплахи за живота си
Автор: Георги Кирилов 20:46Коментари (0)133
©
Днес, 27 септември 2025 г., на официалните имейли на ПП "Величие“ постъпи заплашително писмо от лице, представящо се с имената Радослав Баросов. При извършена от наша страна проверка на наличната информация в публичното пространство беше установено, че лице с тези имена е бивш полицай, уволнен след прояви на домашно насилие и уличен в корупционни практики в КАТ - Казанлък. Това съобщиха от пресцентъра на партията.

Същото лице е известно с участието си в схеми за изнудване на граждани, кибертормоз и системни заплахи към различни хора. Въпреки множеството сигнали срещу него, до днес няма последици. Радослав Баросов сам твърди, че е "пазен“. Това поставя въпроси относно съпричастността на Р. Баросов към "дълбоката държава“ и кръвоносната мрежа от политико-икономически кръгове, олицетворявани от лицата Делян Пеевски и Бойко Борисов.

Ситуацията е допълнително утежнена от факта, че законно притежаваното от Ивелин Михайлов оръжие за самоохрана е отнето. Едновременно с това, в абсолютно противоречие със закона, му е отнето и ловното оръжие. Противозаконното отнемане беше обжалвано пред компетентния съд и последва отмяна на акта, с който оръжието беше иззето. Полицията, в лицето на зам.-началника на РУ - Провадия, г-н Габровски, отказа да изпълни съдебното решение и вместо това издаде нов акт, с който се отнема разрешителното за оръжието.

ПП "Величие“ заявява:

Категорично осъждаме всякакви опити за сплашване, натиск и заплахи срещу председателя на парламентарната група на партия "Величие“ в 51-вото Народно събрание, Ивелин Михайлов, както и срещу всеки български гражданин. 

Настояваме за незабавни действия от страна на МВР и прокуратурата по сигнала за заплахите. 

Изискваме отговорност от служителите, които саботират съдебни решения и поставят живота на хората в опасност.

Предприели сме действия по сезиране на всички компетентни институции в страната. 

Информираме международните ни партньори за системното бездействие на държавата пред лицето на мафията.

Днес Ивелин Михайлов е обект на директна заплаха. Утре всеки неудобен на властта може да бъде следващата жертва. Това е червената линия, която държавата няма право да престъпва!

Призоваваме гражданите, медиите и демократичната общност да застанат на страната на истината и справедливостта в Република България!



