ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Ивелин Михайлов обяви правителството за незаконно избрано
Той изброи и имената на въпросните - Александър Ненков, Александър Марков, Андрей Вълчев, Емил Трифонов, Ешреф Ешреф, Иван Кючуков, Павлин Йотов, Теменужка Петкова.
"Когато махнем тези осем депутата от избора на министър-председател и министерски съвет се оказва, че няма необходимото мнозинство, с което е избрано това правителство", каза Михайлов и според него решенията от 16 януари били нелегитимни.
"Ще започнем разговори с други партии, за да сезираме Конституционния съд и да се отменят решенията на Министерски съвет са незаконни", посочи той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1156
|предишна страница [ 1/193 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Борисов за визитата на Зафиров: Не знам Китай да е обявен за враж...
10:15 / 04.09.2025
Защо е важна редовната сервизна поддръжка на водния джет?
10:05 / 04.09.2025
Желязков за полета на Урсула фон дер Лайен: Няма данни за заглуша...
10:11 / 04.09.2025
Майките, които се върнат по-рано на работа, ще получават 100% от ...
09:56 / 04.09.2025
Компютърният синдром е модерното заболяване на очите
09:41 / 04.09.2025
Бабата на обвинения за дерайлиралия трамвай: Добро дете е! Още не...
09:10 / 04.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затвориха пътя Варна-Бургас! Пламна автобус пълен с туристи
17:09 / 03.09.2025
Слави Трифонов: Каза ми: "Имаме съмнения, че не е шега"
21:07 / 02.09.2025
За часове разкриха нагла кражба в Поморие
13:07 / 02.09.2025
Все повече се търсят точно такива апартаменти
18:57 / 02.09.2025
Заралийка, полякиня и рускиня с кошмарно пътуване с "Бургасбус"
11:13 / 03.09.2025
Почина легенда на Холивуд
09:06 / 02.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета