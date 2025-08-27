Ивелин Попов: Като общество трябва да си помагаме един на друг, за да оставим нещо след себе си

© Facebook: Botev Plovdiv Бившият капитан на националния ни отбор - Ивелин Попов, в интервю за предаването "Спортът на Фокус" по Национална радиоверига "Фокус", съвместна рубрика с Българския спортен тотализатор.



Г-н Попов, вие ще участвате в празника "Заедно за децата“ на 2-3 септември на стадион "Юнак“ в София. Той е организиран от Българския футболен съюз, Българския спортен тотализатор и популярния български изпълнител Криско, който заедно със своята фондация "Слънчеви деца 2024“ е в основата на тази футболна и музикална фиеста. Как се стигна до поканата към вас?



- От БФС се свързаха с мен, запознаха ме с инициативата и аз веднага откликнах. Според мен такова нещо в България, с толкова много талантливи и успели хора в техните си кариери, не се е правило досега и аз мисля, че това ще е едно уникално събитие за България.



Г-н Попов, лесно ли приехте да участвате и какво предвиждате да се случи и да направите на самия благотворителен форум?



- Разбира се, даже не съм се замислял. Очаквам колкото се може повече хора да дойдат, да се съберат едни добри средства, за да подпомогнем тази фондация. Похвалното нещо, което е в цялата ситуация, че БФС показва своята социална ангажираност в такъв тип проекти и според мен това е правилното и това е пътят, за да покаже, че не само е регулатор в българския футбол, а и подпомага социалната дейност в нашата държава.



Г-н Попов, и в двата ли дни ще бъдете част от празника?



- Ако имам възможност, ще се постарая да съм и в двата дни. Но виждате, че то е разграфено, направено е 2-ри и 3-ти от всяка една сфера да има по малко хора. На 2-ри сме аз и Красимир Балъков, на 3-ти мисля, че ще бъдат Христо Стоичков и Валери Божинов представителите от футболните среди.



Мислите ли, че подобни събития биха се осъществили без подкрепата на институции и като Държавното тото и БФС?



- Да ви кажа честно, ние като общност в България, обществото като цяло, ако не си помогнем сами, трудно може някой друг да ни помогне. Но е хубаво, че тези институции вървят ръка за ръка и гледат да подпомогнат такова хубаво нещо, каквото ще бъде това събитие. И аз съм уверен на сто процента, че ще стане една много добра фиеста. Целта е да подпомогнем колкото се може повече деца, за да имат едно щастливо детство и добро бъдеще.



Г-н Попов, предполагам подкрепяте идеята на Криско за изграждане на Център за слънчеви деца със специални образователни потребности. Вие сте бил по света – как се случват там нещата?



- Не си мислете, че навсякъде така, с отворени обятия, приемат такива инициативи, но е хубаво, че такива хора като Криско са взели присърце такъв тип фондации и искат да остават нещо след себе си, искат да направят нещо за децата, искат да направят нещо за обществото. Навсякъде по света според мен трудно вървят тези неща, но когато една голяма група от хора, популярни и успели в своите кариери и в личен план, когато те са примерът, нещата стават една идея по-лесно. Плюс, когато такива големи институции, като Спортния тотализатор и Футболния съюз подпомагат такива идеи, нещата вървят по-гладко.



В интервю за Радио "Фокус“ самият Криско оповести преди няколко дни, че вече са събрани 1,1 милиона лева за този бъдещ център. Какво според вас говори това за нашето общество и за хората?



- Говори, че имаме сърца. Говори, че това, което преди малко казах, че ние самите като общество трябва да си помагаме един на друг, за да оставим нещо след себе си и това да остане за нашите наследници, нашите деца. Те са бъдещето на нашата държава. Така че колкото повече правим за тях, толкова по-добра основа ще имат в бъдеще и след това те ще оставят нещо за техните деца.



Преди да пристъпим към футболните въпроси, освен успял футболист, вие сте и успешен човек. Искам да ви попитам следното: как ще коментирате случаите от последните дни и седмици, които разтърсиха нашето общество – загинало дете след парасейлинг в Несебър, катастрофа с автобус и сирийският лекар на "Константин Величков“ в София, критичната ситуация за майката и детето след сблъска с АТВ в Слънчев бряг? Какво показват за нашето общество тези случаи?



- Показват според мен една безотговорност и неспазване на законите. Законите трябва да се спазват от всеки един човек. Няма по-ценно от човешкия живот, няма по-ценно от това. Всеки трябва да носи социална отговорност в обществото за колегата, за човека, който е отсреща в колата, за човека, който е на тротоара. Всеки един трябва да има социална отговорност и какъв човек ще бъде в обществото. И за такъв тип прояви трябва да бъдем безкомпромисни. Защото не може човек да се вози в автобус, седиш си в автобуса и по едно време кола да влезе при теб. Трябва да има по-строги мерки, по-строги закони и да се спазват от всички. То е изчислено, че колкото и бързо да караш, по-бързо от 15 минути няма да стигнеш никъде. Нека всеки си спазва ограниченията, да си кара колата с колан и да пазим не само себе си, да пазим и околните. Защото ние не живеем сами в тази държава и не сме сами в това общество.



Г-н Попов, ден след края на празника, на 4 септември, България приема Испания. Много голяма част от феновете смятат, че предстои тежка загуба. Какво е вашето мнение?



- Аз винаги съм бил оптимист, дори когато играех в националния отбор 12 години. Без значение срещу кого сме играли, винаги излизаме с надеждата и с мисълта, че ще се представим добре и ако можем, ще спечелим мача. Ще дам един призив към хората, които ще бъдат на трибуните и хората, които ще го гледат по телевизията: това е нашият национален отбор, това е нашата държава и не трябва да бъдем така скептично настроени и черногледи. Всичко става във футбола. Да, Испания са най-добрият национален отбор в момента в света, но във футбола всичко става. И нека имаме едни по-добри очаквания, пък каквото стане, важното е да подкрепяме и да вярваме в успеха в крайна сметка. Не да отиваме с наведени глави и настройката на футболистите и настройката на привържениците да бъде за разгромна загуба. Много ще се изговори за този мач, много ще се покажат хора да коментират, но нека бъдем малко по-оптимисти във всяко едно естество.



А какъв съвет бихте дали на самите играчи от ваша гледна точка? Все пак имате много богат опит, изправяли сте се не срещу един и двама топ играчи от световна класа?



- Аз лично мисля, че срещу такъв тип отбор не бива да има никакво притеснение. Напротив, ще играят срещу едни от най-добрите футболисти в света и ще си видят силите реално, къде са, как са. Дай Боже, да се поздравим с един добър резултат. Без никакво притеснение, така или иначе ще е пълен стадионът, ще е хубава атмосферата за игра. Играят срещу добри футболисти – няма какво да се притесняват момчетата.



Как бихте коментирали представянето на нашите отбори в евротурнирите? Отдавна не сме имали толкова силно лято/есен.



- Да, съгласен съм с вас. Отборите се представят добре. Дай Боже, абсолютно всички да продължат максимално напред и няколко клуба да влязат в груповия етап на европейските клубни турнири, защото по този начин развиват самите си клубове. Отделно другите клубове, които не играят в Европа, ще им е бъде по-приятно и по-хубаво да играят срещу такива съперници, които се подвизават и на европейските сцени през седмицата. Ще използвам едно клише на Любо Пенев - да отлепим ютията и малко да се заговори в Европа за нас като държава, като клубен футбол. Да бъдем малко по-позитивни, за да ни се случват нещата. Понякога от стискане държим и живеем в миналото, но така съдбата не ни дава нови успехи, нови подвизи и нови имена в европейския футбол.



През лятото се изговори много за това въпросно правило в клубния футбол, за четирима българи сред титулярите в нашия елит. Одобрявате ли го и може ли да бъде още по-ефективно?



- Можеше да бъде още по-ефективно, ако беше задължително, че трябва да играят. И когато стартира един българин от самото начало, при смяна да влиза също така българин. Аз го одобрявам и съм на мнение, че българи трябва да играят, но не трябва да е даром. Много пъти съм го казвал – не трябва да е даром. Който си заслужи, нека да играе. Но това е доста широка тема, защото знаете, че в България доста често треньорите са потърпевши, защото когато няма резултат, винаги първият, който е сменен е треньорът. Докато пък треньорите искат да играят с по-опитни футболисти. Те не са гаранция за резултат, но малко по-подготвени са от младите момчета и гледат да се задържат повече време на работа, когато имат резултати. Много малко президенти разбират, че налагането на младите футболисти изисква време и търпение. Но много малко от тях излизат пред привържениците на даден клуб и казват реалните цели, реалните възможности и реално ние какво искаме за 2, 3 или 4 години. Когато това се промени, мисля че ще може да виждаме по-млади футболисти. И най-важното е, когато има негативни резултати, да излиза един човек и да обира цялото напрежение, а не всеки да се крие зад другия. Единият прехвърля топката на единия, другият прехвърля топката на другия и се получава един омагьосан кръг. Простичко, но се случва.



Не мога да съм по-съгласен с вас.



- За мен това е правилната рецепта, но все пак знаете, на всеки живота му се развива по различен начин, и един човек като футболист е един, после като ръководител или треньор се променя, но нещата са елементарни: излиза един човек, казва: това, това, това, ще правим, да убедиш хората, че това е правилно и че след 3-4 години ще дадеш резултат. Дори да не дадеш резултат, ще имаш едни футболисти от 18 до 21-годишна възраст, които са изиграли към 90 мача за тези 3 години. Когато са изиграли тези мачове, ще седнеш и ще кажеш: това момче може да се развива още, може да го трансферираме, или това момче, примерно дотук му стига лимита и тавана, ще го задържим, ще бъде от ядрото на този клуб и покрай него ще градим другите, по-младите, 17-18-годишните. Не може да не се гонят цели, но ще трябва едно определено време.



Г-н Попов, като погледнете назад от Септември през Левски, през Фейенорд, след това през Литекс (Ловеч), след това през Русия, цялата тази кариера, като я погледнете назад, ако имахте възможност сега, какво бихте казали на 15-годишния Ивелин Попов?



- Аз мога да кажа за сина ми какво бих му казал – да тренира, да се труди и наистина невъзнаграден труд няма. А когато искаш силно нещо, то рано или късно ще се случи. Може да ти се падне в живота да работиш с хора, които в дадения момент не си на това ниво, което те искат да бъдеш и затова не ти се случват нещата. Но рано или късно ще се завъртват нещата и ти ако си се трудил, ходиш в правилния път и си честен със себе, си, нещата ще се получат винаги.



И накрая, г-н Попов, какъв е вашият апел към всички българи в края на лятото? Какво искате да им кажете от ефира на "Фокус“?



- Както поговорихме с вас по тази тема за катастрофите, за трагедиите: хора, бъдете по-смирени. На това място може да са вашите деца, вашите родители. Винаги бъдете трезво мислещи и запомнете, че не сте сами на тази земя, в тази държава има и други хора, които също имат право на живот. Човешкият живот е най-ценното нещо и него го отнема само Бог, не може да го отнеме друг човек.