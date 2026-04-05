Всичките проекти са финансирани с мои лични средства, разчитам да се валидират и да ми бъдат възстановени. Това заяви пред bTV актьорът Иво Аръков във връзка с одобреното държавно финансиране на негов филм, песни и турне на обща стойност близо 400 хил. евро.

"Нямаме политически чадър", заяви актьорът и добави, че това е отворена програма, по която се кандидатства през 2024 г., и всеки български гражданин е можел да кандидатства.

"Това са много сложни програми, аз не съм ги писал сам, обърнах се към административни консултанти. Знаем се като колеги с Бачев, но не се познаваме лично“, обясни Аръков.

"Снимките бяха през октомври-ноември 2025 г. Снимахме на различни локации, екипът не е от най-големите, имайки предвид, че е нискобюджетна продукция, но за такава бюджетът не беше малък – около 150 хил. евро. Още не сме получили нищо от тези суми, оттам започнаха и проблемите, защото ние сме изпращали междинни отчети, а нямахме никаква комуникация нито с Национален фонд "Култура“, който е медиатор в тази програма, нито с останалите“, каза той за своя филм "Изолация".

"За турнето е защитена сумата от 255 хил. евро бюджет. Скандалната част е, че много малко хора знаят, че аз се занимавам с музика. Независимите артисти нямаме достъп до радио и ТВ каналите, където да промотираме нашата музика. Пея на английски и фокусът ми е да вляза в комуникация с международни партньори“, допълни Аръков относно европейско си турне в 10 града.

На въпрос дали е изпълнен критерият за публика от 10 000 души, той посочи, че става дума за общ брой зрители, а не за публика на всеки отделен концерт. Признава обаче, че след преработката на проекта този резултат не е постигнат.

На въпрос дали възнамерява да заведе дело, той уточнява, че бенефициентите биха предприели съдебни мерки, ако системата спре да функционира.