Румен Радев. Той коментира спекулациите около името на политическия проект, както и изказаните позиции от Радев в ефира на "Панорама".
"Президентът в някаква степен взриви координатната система на българската политическа класа, която разчиташе на прости дилеми, с които да си парцелира електоралния терен и да закрепости своите избиратели", посочи Иво Христов пред БНТ.
По думите му чрез такива разделения сегашната политическа класа разчита на верни групи избиратели, а президентът показва, че човек може да разсъждава панорамно върху българския идеен пейзаж и да не влиза във "фалшиви лабиринти".
Относно евентуална коалиция с останалите политически играчи, Христов заяви, че първо трябва да се видят изборните резултати.
"Чест прави на президента, че не очертава червени линии, което правят партиите традиционно. Очертаването на червени линии в навечерието на изборите е спекулативно и партиите много често ги прекрачваха веднага след това. Сглобката беше такъв байпас на червените линии. Радев не очертава червени линии и се обръща към българските избиратели, това според мен е правилният подход", заяви Христов.
Той отбеляза, че от средите на ПП-ДБ се води двойна кампания: "От една страна инфлуенсърите се опитват да задавят зрителите с опити за ирония, с някакъв безпомощен хумор, същевременно упражняват натиск, обяснявайки, че са неизбежният коалиционен партньор."
Иво Христов: Опонентите побързаха да подлеят вода като регистрират името на формацията "Нашата България"
Божидар Божанов: ГЕРБ загуби европейския си облик
22:17 / 31.01.2026
