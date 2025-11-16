Румен Радев, журналист, преводач и публицист.
Макар санкциите този път да са въведени от САЩ, според Христов те не влияят на тях. "Те хвърлят в паника европейските страни като България, Румъния, Унгария и други. Виждаме, че бумеранговия ефект удря Европа", уточни отново той.
"Въпросът за многомилиардните активи на санкционираните компании е обект на договорки между Вашингтон и Москва, а ЕС и България, като част от него са само зрители и изпълнители. Каналът за комуникация между САЩ и Русия никога не е бил напълно прекъсван дори по времето на Байдън", обясни той, допълвайки, че никой не знае какви точно договорки са били постигнати, но според него се вижда стратегическото оттегляне на САЩ от Европа.
Христов подчерта, че процесът вече и публичен ще продължи, а причината за това е, че "САЩ наподобяват голям кораб, който не може да предприема резки маневри. Веднъж избран курс, САЩ го следват."
"За мен големият проблем е, че "Лукойл" някога беше приватизиран защото една рафинерия в нейното положение неизбежно е на печалба", каза той, определяйки я като "печеливша по дефиниция".
Иво Христов: Въпросът за многомилиардните активи е обект на договорки между Вашингтон и Москва, а ЕС и България са само зрители и изпълнители
©
Още по темата
/
Жечо Станков: Задачата на Спецов е да проследява и контролира паричния поток от средства, затова именно той е най-правилният човек
19:43
Експерт за "Лукойл": Похвално е, че правителството си свърши работата и няма да се създават трусове на пазара за горива
17:25
Нидал Алгафари за Спецов: Той е приет от британските и от американските власти. Вероятно е най-подходящият за сделката, която трябва да се случи
15.11
Росен Желязков след получената дерогация: Предстоят много предизвикателни дни, седмици и месеци пред рафинерията
15.11
Премиерът: Ще изслушаме докладите на компетентните министри и ще направим предложение за назначаване на особен управител на "Лукойл"
14.11
Още от категорията
/
Калин Георгиев: 5000-те пенсионери, които работят в МВР, не могат да бъдат премахнати с магическа пръчка
19:43
Делян Добрев: Предупредих целия парламент да не гледа в очите Асен Василев, защото той хипнотизира
14:35
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.