Можем ли да оправим държавата си? Така Иво Сиромахов озаглави последния си пост в социалната мрежа Фейсбук. Публикуваме го с незначителна редакторска намеса:На срещите ми с читатели говорим на всякакви теми – за книги, за театър, за медии и неизбежно стигаме до големия политически въпрос – Какво да се прави.За съжаление голяма част от българите смятат, че политиката е нещо извън тях. Че можем да сложим отпред някакъв добър човек и той да оправи всичко. Тези хора не искат да поемат отговорност. Те чакат Спасител, чакат някакъв чобанин, който да ги подкара с гегата към светлото бъдеще.Само че спасители няма. Няма и да има. Никой няма да свърши вместо вас работата, която вие трябва да свършите. Приемете тази мисъл.Държавата няма да се оправи от някакъв случаен политик, докато си пиете ракията и цъкате във фейсбука. Тя може да се оправи само от Всички нас. За тази цел трябва да предприемем две прости стъпки – да възпитаме децата си и да ги образоваме.Нашата държава е в сегашното си отвратително състояние, защото мнозинството е от невъзпитани и необразовани граждани. Това се вижда ясно в социалните мрежи, това се вижда и от резултатите на избори. 80 години диктатура на пролетариата доведоха до едно примитивно, гниещо общество.Невъзпитаните и необразовани граждани издигат невъзпитани и необразовани политици, които крадат, мамят, говорят глупости и се държат като последни отрепки, каквито всъщност са.Ако положим усилия да възпитаме и образоваме децата си, само след 20-30 години ще видим резултата. Качеството на обществото ще се повиши и новите възпитани и образовани граждани ще установят образовани и възпитани правила, по които ще живеем доста по-приятно.Ако не го направим, ще продължаваме да псуваме телевизора и да чакаме някой фалшив Дядо Коледа да ни излъже с поредните обещания за подаръци. Които после отново ще платим на тройна цена.Пътят е един – възпитание и образование. Ако искате. Друг път няма.