Бившият водещ, писател, сатирик и общественик Иво Сиромахов отново използва фейсбук, за да напомни на политиците колко недостойни са:"Някои политици вярват, че като пуснат коледна снимка със семейството си, веднага ще забравим какви крадливи боклуци са", написа Сиромахов. Това предизвика повече от 200 коментара за кратко време.Думите му бързо събраха подкрепа от хората, видели поста му:"И едни обръщения към нацията! Все едно са най-миловидните и вярващи хора!", пишат хора в коментарите."Всички разединители изведнъж започват да ни обясняват как трябва да сме единни. Това, разбира се, ще продължи само до Нова година.""Коледа с крадени пари е най-уютна, а подаръците – най-луксозни!", гласи един от най-харесваните коментари.