ЗАРЕЖДАНЕ...
Иво Сиромахов вече не е част от телевизията на Слави
©
"Имам удоволствието да ви съобщя, че от днес вече не съм водещ в телевизия "седем осми“. Телевизията поставя ново начало в славния си път към сърцата на суверена", пише той.
"На Слави и Тошко пожелавам здраве, свобода, независимост, щастие, любов, смелост, мъжество, достойнство, чест и ум.
Те другото си го имат", казва още в публикацията си.
Вчера Сиромахов се обърна към Тошко Йорданов отново чрез Фейсбук публикция, изразяваща позицията на Сиромахов относно предлагания от ИТН закон за личната информация.
Още от категорията
/
Българинът от флотилия "Сумуд": Към мен не е имало насилие, но грубо ни влачиха по земята, и ни отведоха в затвор с максимална сигурност в пустинята
13:32
Семейството на общинския съветник Николай Стефанов: Рая най-накрая видя и прегърна баща си след 93 дни прекарани без него
10.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.