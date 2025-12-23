Иво Танев: Милен Цветков беше камъче в обувката, никой не излезе да го подкрепи
Когато се подиграваха с Милен Цветков, защото беше камъче в обувката на някои, никой не излезе да го подкрепи. Чак след като го убиха се сетиха, че е голям журналист и ярка личност!
Дано тези уроци да са научени.
Поводът за думите му са последните събития покрай раздялата на Мария Цънцарова с bTV и последвалите протести на журналисти пред медията.
