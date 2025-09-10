Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Автор: Вилислава Ветренска 10:35Коментари (0)146
©
Парламентът избра Мария Филипова за зам.-омбудсман.

Това се случи със 128 гласа "за", "против" 56 и 6-ма въздържали се.

Филипова беше единствен кандидат и е предложение пред парламента на омбудсмана Велислава Делчева. Първоначалното предложение е на Българската национална асоциация "Активни потребители".

Чрез избора на зам.-омбудсман т.нар. "домова книга" (списъкът с лица, от които президентът може да избира служебни премиери) - вече е попълнена. 

Мария Филипова получи подкрепа от ГЕРБ-СДС, "ДПС - Ново начало", ИТН, БСП и независими депутати.



Още по темата: общо новини по темата: 54
02.09.2025 Мария Филипова на въпроса готова ли е да стане премиер: В момента съм кандидат за заместник-омбудсман
28.08.2025 Станаха ясни оценките за четиримата кандидати за членове на КПК
23.08.2025 Мария Филипова ще бъде изслушана за зам.-омбудсман на 2 септември 
22.08.2025 Четирима души се борят за място в Комисията за противодействие на
корупцията
18.08.2025 Омбудсманът предложи шефката на КЗП за свой заместник
18.08.2025 Омбудсманът внася в парламента искане за назначаване на свой заместник
предишна страница [ 1/9 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
НОИ с важна новина за парите на българите
10:47 / 10.09.2025
Купувачите на морски ваканционни имоти са предимно българи
10:21 / 10.09.2025
Издирват 9-годишната Селин Велинова
10:09 / 10.09.2025
Кметът на Горна Оряховица: Предполагам, че "копаенето" на криптов...
10:37 / 10.09.2025
Сакар продължава да гори! Очаква се огънят да бъде локализиран дн...
10:51 / 10.09.2025
Голямо признание за наш медик
09:55 / 10.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
08:34 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:34 / 09.09.2025
Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
12:57 / 09.09.2025
Състоянието на Марти, който пострада тежко при инцидента с АТВ в "Слънчев бряг", е стабилизирано
08:47 / 09.09.2025
От днес затварят бургаска улица за два месеца
05:15 / 09.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
От днес ново правило прави играта в любимо предаване по-непредсказуема от всякога
13:52 / 08.09.2025
Актуални теми
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кабинетът "Желязков"
Бюджет 2025
Попълване на регулатори
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: