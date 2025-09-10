ЗАРЕЖДАНЕ...
|Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Това се случи със 128 гласа "за", "против" 56 и 6-ма въздържали се.
Филипова беше единствен кандидат и е предложение пред парламента на омбудсмана Велислава Делчева. Първоначалното предложение е на Българската национална асоциация "Активни потребители".
Чрез избора на зам.-омбудсман т.нар. "домова книга" (списъкът с лица, от които президентът може да избира служебни премиери) - вече е попълнена.
Мария Филипова получи подкрепа от ГЕРБ-СДС, "ДПС - Ново начало", ИТН, БСП и независими депутати.
