Николай Денков за заместник-председател. Това съобщиха от формацията на своята Фейсбук страница.
"Предложението е на лидера на партията Асен Василев и е очаквано след промените в устава, гласувани от Общото събрание на ПП тази есен", пишат още в публикацията.
"Фокус" припомня, че през септември Асен Василев беше избран единодушно за председател на формацията.
