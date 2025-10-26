Издирват 13-годишно момиче от село Боряна, община Дългопол. За това сигнализира Доби Янева във своя личен Facebook профил.Публикуваме целия текст без редакторска намеса:ИЗДИРВА СЕ!Мария Симеонова на 13 години.Последно е видяна около 9:00 часа сутринта в района на гимназията в град Дългопол.Облечена е с бял анурак и черна грейка. Момичето е от село Боряна.Моля, ако някой има информация или я е забелязал,свържете се незабавно с полициятаили на телефон 0892 062 017 (Станислава – майка на Мария)Моля, споделете публикацията, за да достигне до повече хора!Всеки споделен пост може да помогне!