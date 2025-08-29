ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Изчезна 65-годишен мъж, дъщеря му моли за помощ
Ето какво още зобави тя: "Той е 65-годишен мъж, който е в неизвестност от миналия четвъртък. За последно е видян тогава, след което е напуснал дома ни и оттогава няма никаква следа от него.
Телефонът му е изключен и не сме имали никакъв контакт. През последните месеци забелязахме, че поведението му се промени – беше затворен в себе си, потиснат и почти не излизаше от вкъщи.
Изключително притеснени сме и молим, ако някой има информация или го е виждал, да се свърже с мен или с най-близкото районно управление на полицията".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават решенията си изцяло еле...
12:35 / 29.08.2025
Meteo Balkans с предупреждение!
12:31 / 29.08.2025
Реалните данъчни оценки на имотите ще носят повече приходи на общ...
12:16 / 29.08.2025
Продължава издирването на Дачо Симеонов
11:53 / 29.08.2025
Създават специализирана група в МВР по американски модел
12:32 / 29.08.2025
Реорганизират движението в Бургаско заради колоездачната обиколка...
10:53 / 29.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Баба англичанка вместо домати полива канабис в с. Извор
12:42 / 27.08.2025
Госпожица попречи на турист да си плати сметката в созополски бар
09:15 / 28.08.2025
Руски танкер разтоварва край Созопол въпреки санкциите
11:44 / 27.08.2025
Пенсионери на триколка – очаквано лоша комбинация
13:06 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета