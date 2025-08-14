ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Издадено е предупреждение за 15 август!
Утре в повечето райони ще е предимно слънчево. В Югозападна България и планините предстои развитие на купеста облачност и на места ще превали. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.
В събота и неделя ще е слънчево с временни увеличения на облачността. Преобладаващите максимални температури остават между 30 и 35 градуса.
През първите дни от новата седмица ще има слънчеви часове, но и увеличения на облачността. На места се очакват краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици.
Във вторник температурите слабо ще се понижат. Към средата на седмицата ще е предимно слънчево, но все още са възможни и краткотрайни валежи.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 606
|предишна страница [ 1/101 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Вече няма да ни искат диплома за завършено образование при сключв...
19:35 / 14.08.2025
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините ням...
19:34 / 14.08.2025
НИМХ с пълната прогноза за уикенда и началото на следващата седми...
19:36 / 14.08.2025
Чужденец с лека рана чака 100 минути в Спешното, после нападна ле...
19:34 / 14.08.2025
Почина режисьорът Иван Иванов
17:24 / 14.08.2025
Българите ще пътуват без виза до екзотична държава, но само за оп...
16:54 / 14.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Много сериозно предупреждение за всички на морето за 14 август!
16:37 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
НАП разчита на сигнали от граждани, за да хване ремонтите "на черно"
20:25 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета