Издирват 16-годишния Виктор

16-годишен младеж от Варна е в неизвестност от 09 август 2025 г.



Виктор Меледжиев е от Варна. Момчето последно е локализирано в гр. Русе преди два дни. На 12.08 е получено обаждане, че е добре, но оттогава няма никаква информация за него.



Семейството моли всеки, който има информация за Виктор или го е виждал, да се свърже незабавно:







- 0878 555 378 – Славена (майка)



- или директно с полицията на тел. 112