Издирват 43-годишен мъж
Автор: Цвети Христова 16:16Коментари (0)142
По молба на близките СДВР издирва 43-годишен мъж от София. Станислав Василев Юмерски е на 43 години от ж.к. "Овча купел“.

Мъжът е в неизвестност от началото на август.

Той е напуснал дома си с личния си автомобил "Опел Инсигния“. На 20 август колата е засечена от тол камера на АМ "Тракия" край пътен възел Памукчии, в посока Бургас.

Юмерски е висок около 1,80 метра, с нормално телосложение. Според близките му той е с кафяви очи и прошарена коса. Няма данни за облеклото му.

Ако имате информация за местонахождението му, сигнализирайте на тел. 112, 02 9821760, 02 9821755 или в най-близкото поделение на МВР.








