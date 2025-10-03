Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Издирват човек на "Елените", хора отказват да се евакуират!
Автор: Вилислава Ветренска 15:40Коментари (0)426
©
В областите Бургас, Монтана, Перник – в различни общини, имаме въведени бедствени положения. Това съобщи на брифинг в МВР зам.-министърът Тони Тодоров.

Той уточни, че министър Даниел Митов пътува към Бургас, за да помогне на координационните щабове.

"Беше въведен планът при бедствия по точка наводнения“, посочи зам.-министърът.

Той уточни, че информацията за 1 загинал човек на "Елените" е потвърдена. Той е бил в подземно помещение в сграда в района на ваканционното селище – на своето работно място.

"Не е бил уведомен за случващото се. Намирал се е на такова място, до което информацията не е достигнала. Изказваме съболезнования на неговите близки“, посочи Тони Тодоров.

Има информация за още един изчезнал човек.

"Навсякъде има екипи на полицията. Евакуация на 30 човека е имало и в Царево, хората са били настанени в пожарната, но вече са по домовете си. На "Елените" е най-сложно, там продължава да вали. Общо 50 човека - гости и персонал на хотелите отказват да се евакуират. Апелирам всички граждани да спазват разпорежданията на властите", казаха още институциите. 

Очаквайте подробности.




Още по темата: общо новини по темата: 30
03.10.2025 »
03.10.2025 »
03.10.2025 »
03.10.2025 »
03.10.2025 »
03.10.2025 »
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
МВнР: Задържаният в Израел българин Васил Димитров е добре
17:19 / 03.10.2025
Томислав Дончев с голяма новина за парите по ПВУ - България получ...
16:57 / 03.10.2025
България обмисля строителство на гигафабрика за изкуствен интелек...
16:33 / 03.10.2025
Митов пътува към Бургас заради тежкото положение
15:19 / 03.10.2025
Петър Ганев: Увеличението на вноската за пенсия с 3 пр. пункта ще...
15:28 / 03.10.2025
Тома Белев за бедствието по Южното Черноморие: Прокуратурата пак ...
15:20 / 03.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
Търсят се най-вече такива апартаменти
09:01 / 02.10.2025
Прокуратурата разкри какво показва експертизата на детето от скандала в Каблешково
15:39 / 01.10.2025
Кметът на Поморие защити екипа на детската градина в Каблешково
13:43 / 02.10.2025
На попфолк хоризонта се появи ново име, коментарите са повече от цинични
20:18 / 01.10.2025
Воден ад в Бургаско, наводнени и затворени са редица трасета в региона
08:44 / 03.10.2025
Актуални теми
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
План за възстановяване и устойчивост на България
Кабинетът "Желязков"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Енергийна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: