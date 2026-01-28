Издирват този човек за убийство на съпругата му
Вчера полицията във Варна обяви, че мъжът се издирва във връзка с тежко престъпление в село Брестак. Днес стана ясно, че издирваният е обвинен в убийство на жена му. По предварителна информация двамата имат и две малки деца.
Мъжът е на 31г., висок около 170см., слаб със светли очи, от с. Брестак.
Умоляват се гражданите, които забележат лицето и/или имат информация за неговото местонахождение, да се обадят незабавно на тел.112 или в най-близкото РУ на МВР
