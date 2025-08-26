ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Издирват жена, изчезнала от болница
Жената е с деменция и може да е дезориентирана, съобщава семейството ѝ. Облечена е със същата блуза като на снимката.
Близките молят всеки, който има информация за жената, да се обади на телефон 112 или в най-близкото полицейско управление.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Никола Николов-Паскал ще бъде екстрадиран в България
23:09 / 26.08.2025
Теменужка Петкова: Не те ли е срам, Асене?
23:10 / 26.08.2025
Две момичета скочиха в движение от влак, движещ се по линията Соф...
20:40 / 26.08.2025
Киселова: Нормално е да има противоречия между правителството и п...
20:45 / 26.08.2025
Иво Сиромахов: Кат сме най-зле - така да сме
20:41 / 26.08.2025
Предлагат скок на минималната заплата с близо 70 евро от януари
20:43 / 26.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Торнадо премина между Свети Влас и Слънчев бряг
18:08 / 24.08.2025
Черноморец е под вода!
12:25 / 25.08.2025
Ужас на плажа в Приморско!
10:54 / 25.08.2025
Мария Бакалова се срещна с легенда в кеча и настоящ холивудски актьор
13:39 / 24.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета