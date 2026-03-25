Площадка за кацане на хеликоптери вече задължително ще трябва да има при всеки пътен тунел, по-дълъг от 1000 метра.Това е записано в проект за изменение на наредбата за проектиране на пътните тунели. Досега тези площадки за кацане на вертолети за реакция при спешни случаи бе само "по необходимост“, докато сега те стават задължителни. Сред защитните съоръжения в тунелите вече се въвеждат и свързващи галерии, които позволяват евакуацията на блокирани в едната тръба на тунел към съседната.Според мотивите към промените те целят осъвременяване на техническите правила и норми за проектиране на пътни тунели в съответствие с подобряването на европейските стандарти, както и въвеждане на нови технически решения за мониторинг, управление и комуникация в пътните тунели. Предвижда се и дублиране на всички системи в тунелите с две тръби, така че каквото и да се случи като повреда в едната, да не засяга другата.С цел да се избягват инциденти като този, при който елемент от осветлението в тунел по магистрала "Хемус“ падна върху движеща се кола и уби пътник, вече всички метални части в тунелите, служещи за окачване на оборудване (вентилатори, кабели, осветителни тела и др.), ще се изпълняват от неръждаема стомана.Оттук нататък използваните в тунелите кабели, тръби, канали, проводи и други, както и крепежните елементи ще трябва да са само от негорими и неразпространяващи горенето материали, както и да не съдържат халогенни елементи с цел да не се отделят отровни газове и черен дим. Отделно вече ще е задължително при повреда на кабел той да бъде изцяло изтеглян и подменян, като се забранява използването на съединителни муфи по трасето му, пише "Телеграф".С наредбата се въвежда и изискване за наличие на автоматични пожароизвестителни инсталации в тунела при мощност на пожара равна или по-голяма на запалване на туба бензин. Система за откриване на огъня пък ще трябва да го локализира до една минута, за да започне да работи автоматичната гасителна система. Ще има и температурни датчици, които да я активират. В тунелите ще има и система, която да поддържа 15 минути захранването след централно спиране на тока.