Изграждат модерна инсталация за 15 милиона лева до ромската махала в Ямбол

© На закупен общински терен в кв. "Райна Княгиня" в Ямбол дружеството "Адванс Диджитъл Пауър“ АД планира изграждане на съоръжение за съхранение на електроенергия (BESS). Стойността на проекта е 15 млн. лв.



Това е първа инвестиция на компанията в града. За да я подкрепят, на днешното заседание общинските съветници дадоха разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план по отношение на имота на "Адванс Диджитал Пауър“ и още четири общински имота в съседство, като предназначението се промени от комплексно обществено обслужване в производствена и складова дейности и съоръжение за съхранение на електрическа енергия.



Проектът ще осигури и висококвалифицирани работни места и ще подпомогне стабилността на електроенергийната мрежа, включително по-ефективно интегриране на ВЕИ, балансиране на пикови натоварвания и по-ниски технологични загуби. Съоръжението е без емисии, с висок стандарт за безопасност и шумозащита, в обекта ще работят висококвалифицирани специалисти.



Посоченият имот е закупен на търг от община Ямбол и е част от група терени, предлагани за продажба четири пъти. Интерес бе реализиран при последната процедура, когато беше придобит един от петте имота. Остават още четири свободни терена в района, които очакват своите инвеститори.



С изграждането на нови производствени бази в района ще се реализира цялостно благоустройване на инфраструктурата, включително видеонаблюдение и охрана, което ще подобри безопасността и чистотата.



Убедени сме, че реализирането на инвестицията ще даде още една възможност развитието на Ямбол.