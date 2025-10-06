ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Изкуственият интелект ще удвои брутния вътрешен продукт на света
Той цитира изследвания, според които изкуственият интелект ще удвои брутния вътрешен продукт на света в следващите 15 години, но това нарастване на икономиката ще е неравномерно. "Дали ще вземем повече или по-малко от това преразпределение зависи от това дали ще имаме повече дигитални създатели. За да имаме такива са ни нужни повече хора, които учат математика, физика и химия“, обясни министър Вълчев. Той припомни, че една от програмите на МОН е именно да възпроизведе математическите школи и тези по природни науки. По думите му институтът INSAIT взема най-добрите математици от училищата в България, защото хора с математически познания и умения са необходими за създаване на изкуствен интелект.
Той отбеляза, че изкуственият интелект ще спестява много време и ще увеличава производителността. Това означава, че една част от професиите, свързани с високоспециализиран труд, ще имат нужда от по-малко работни места. По думите му в бъдеще все по-важни ще стават базовите знания и умения. Те правят един млад човек по-функционален и приспособен и му помагат по-лесно да се адаптира към промяната в професията. Те включват добрата, широка хуманитарна основа – трябва да се четат повече книги, не само специализирани, но и художествена литература, отбеляза министърът.
Според него още по-важни ще бъдат уменията, свързани с абстрактната интелигентност и концентрацията. "Много хора казват, че концентрацията е умението на XXI век, а неспособността ни за концентрация е една от пандемиите, с която се сблъскваме заради продължителното стоене пред екрана“, отбеляза министър Вълчев. Той посочи, че това също е един от парадоксите на новата ера – ако искаме да формираме умения за дигиталната епоха, трябва да си скрием екраните в ранна възраст. "Трябва да намерим тази култура на здравословно ползване на екрани, както има такава на здравословно хранене“, отбеляза министърът по време на форума.
Събитието се провежда от 2003 г., а организатори са Студентският съвет на УНСС. Тази година темата е "Перспективи и предизвикателства пред младите хора и висшите училища в ерата на изкуствения интелект“. Във форума участваха ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров, председателят на Студентския съвет в УНСС Калоян Стефанов и председателят на Националното представителство на студентските съвети Ангел Стойков, преподаватели и студенти.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Лазар Радков: Целта ни е да има е дефибрилатори във всяко държавн...
14:22 / 06.10.2025
Мика Зайкова: Отпуснатите 10,3 млн. лв. за водната криза в Плевен...
14:11 / 06.10.2025
След пропадналия мост край Царево: АПИ се задейства, въвеждат вре...
13:13 / 06.10.2025
Тристранният съвет не постигна съгласие за ръста на минималната р...
13:14 / 06.10.2025
100 евро на ден е нормата, която всеки служител на ДАИ трябвало д...
13:05 / 06.10.2025
От днес Балканите ще бъдат ударени от пореден циклон
12:36 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Само на 21 години почина ТикТок звезда
13:56 / 04.10.2025
Антония Петрова-Батинкова нанесе тежък удар на Георги Тошев
16:48 / 04.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
Четвърта жертва на стихията в Елените, откриха тялото на руска гражданка
19:56 / 04.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета