Професиите се променят, а с тях и изискванията към работещите. Днес умението да използваш технологии, да търсиш и анализираш информация, да разбираш как работи изкуственият интелект, е новата грамотност на пазара на труда.
Работните места няма да изчезнат, но ще се променят. Въпросът е не дали, а колко подготвени ще сме за новата ера на технологиите.
Обученията, които подготвят хората за професиите на бъдещето
И ако се чудите откъде да започнете – решението е просто. Вече има безплатни обучения по дигитални умения, финансирани от държавата, които помагат на хора от всички възрасти да наваксат с новите технологии. Те обхващат всичко – от базови компютърни знания до по-напреднали теми като работа с онлайн инструменти, дигитална сигурност и използване на съвременни приложения в професионалната среда.
Тези обучения подготвят хората да се справят с промените на пазара на труда – да работят с нови технологии, да използват изкуствен интелект, да се адаптират към професиите на бъдещето. Идеята не е да станете програмист, а да се научите да използвате технологиите във ваша полза, независимо дали сте служител, предприемач или човек, който тепърва търси нова посока.
Във все повече компании се използват инструменти с изкуствен интелект, които пестят време и увеличават продуктивността. Програми помагат за анализ на данни, писане на текстове, обработка на изображения, дори и за обслужване на клиенти. Това не отменя човешката роля – просто променя фокуса ѝ. От рутинни задачи преминаваме към по-креативни и стратегически дейности.
Днешните технологии не отнемат работните места – те създават нови
Във всяка сфера се появяват нови роли: хора, които управляват системи с изкуствен интелект, обработват данни, общуват онлайн с клиенти, създават дигитално съдържание. За да заемете тези позиции, не е необходимо да сте IT специалист – нужно е да знаете как да използвате технологиите във ваша полза.
Безплатните курсове по дигитални умения са точно това – реален шанс за професионална реализация в новата икономика. Те са достъпни за хора между 16 и 65 години и се предлагат на различни нива – от базови до напреднали. В тях участниците учат как да използват изкуствен интелект и онлайн инструменти в работата си, как да общуват дигитално, да търсят и анализир
©ат информация, да пазят личните си данни и да бъдат ефективни в модерна работна среда.
След успешно завършване получавате официален сертификат, издаден от Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) и признат в целия Европейски съюз – документ, който доказва реалните ви умения и отваря врати за нови възможности, както в България, така и в чужбина.
Пазарът на труда вече не търси просто опит, а гъвкавост, адаптивност и дигитално мислене. Затова тези обучения не са просто курсове – те са инвестиция във вас и в бъдещето ви. Ако искате да сте подготвени за новите професии, да използвате изкуствения интелект като инструмент, а не като заплаха, и да се реализирате в условията на променящия се пазар – сега е моментът да започнете.
Обученията по дигитални умения се осъществяват с подкрепата на средства, предоставени от НПВУ П3-С1.I3 "Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за възрастни", Компонент II "Обучения за DI-GI умения и компетенции".
Как да се включите?
Достатъчно е да се свържете с най-близкото бюро по труда или да проверите информацията на сайта на Агенцията по заетостта.
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.