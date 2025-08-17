ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Излезе една от експертизите за катастрофата, при която кола се заби в автобус в София
Ексертизата показва, че и двете превозни средства (и автобуса, и автомобилът) са били изправни преди удара. Това научи bTV от свои източници, като от СГП потвърдиха информацията.
Все още не е ясна скоростта, с която се е движил автомобилът.
Очаква се мярката за неотклонение да е днес следобед.
Иначе все още в тежко състояние с опасност за живота остават водача на автобуса и една от пътничките в автомобила. Останалите настанени във Военно медицинска академия и "Пирогов“ са с множество фрактури.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 21
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Кошмар на магистрала "Тракия"! Втора катастрофа
13:45 / 17.08.2025
Нов вид хлебарки плъзнаха из България
11:44 / 17.08.2025
Трагедия в планината: Мъж загина на връх Мусала
11:43 / 17.08.2025
Крадец си тръгна от магазин в Стара Загора с необичайна плячка
11:41 / 17.08.2025
Морето "оглозга" наш плаж, отдолу се показа неподозирана гледка
10:13 / 17.08.2025
Проф. Вюрмелинг съветва за еврото: Поддържайте висока ценова чувс...
11:43 / 17.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптик: Предстои сериозно понижение на температурите и повече валежи
10:14 / 15.08.2025
Завръща се с нова визия за радост на феновете
16:25 / 15.08.2025
Издирват 16-годишния Виктор
16:31 / 15.08.2025
НИМХ издаде предупреждение, но не за високи температури
16:02 / 15.08.2025
Двама загубиха живота си в морето
09:16 / 15.08.2025
Рачков запозна новата със сина си
19:16 / 15.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета