Излезе една от експертизите за катастрофата, при която кола се заби в автобус в София
Автор: Екип Burgas24.bg 14:45
©
Готова е една от експертизите за катастрофата в София, при която кола се вряза в автобус. При инцидента загина 61-годишен лекар от Сирия.  

Ексертизата показва, че и двете превозни средства (и автобуса, и автомобилът) са били изправни преди удара. Това научи bTV от свои източници, като от СГП потвърдиха информацията.

Все още не е ясна скоростта, с която се е движил автомобилът.

Очаква се мярката за неотклонение да е днес следобед.

Иначе все още в тежко състояние с опасност за живота остават водача на автобуса и една от пътничките в автомобила. Останалите настанени във Военно медицинска академия и "Пирогов“ са с множество фрактури.




Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
