Излезе прогнозата за 12 август
Утре ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове главно над планините с развитие на купеста облачност, но само на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и Югоизточна България умерен вятър от изток-североизток. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 32° и 37°, в София – около 33°.
В планините ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове с развитие на купеста облачност, но само на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 20°.
По Черноморието ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Симптомите на лаймската болест са трудни за разпознаване
17:44 / 11.08.2025
ИПБ: АПИ са си раздали над 2 млн. лв. бонуси, дайте точен отчет з...
17:30 / 11.08.2025
6-месечното бебе, което е с тежка черепно-мозъчна травма, след па...
17:33 / 11.08.2025
Комисар Василев: Огънят е в близост до парк "Пирин", имаме потвър...
16:56 / 11.08.2025
България използва системите на ЕС за борба с пожарите у нас
16:46 / 11.08.2025
След скандала с държавните имоти: Правителството внесе програмата...
16:21 / 11.08.2025
Подводните археолози с голям удар в Несебър
08:20 / 09.08.2025
Земетресение разлюля Турция, усети се в Бургас!
20:10 / 10.08.2025
Нос "Червенка" в община Созопол е имот с отпаднала необходимост
19:39 / 09.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Денис Ризов се завръща, празнува голямо събитие
11:36 / 09.08.2025
МВР - Бургас издирва агресивна жена, ако я видите, звъннете на 112
15:47 / 09.08.2025
Ръст на случаите на салмонела и чревните инфекции по Черноморието
09:26 / 09.08.2025
