След обяд на места видимостта временно ще се подобри, но ще остане с ниска облачност, а към вечерта отново ще се образуват мъгли. На отделни места ще преръми. Ще е почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 1° и 6°, по Черноморието – до 9°, в София – около 4°.През нощта на много места в равнините и низините ще се задържи облачно и мъгливо. На отделни места ще преръми. В северозападните райони и Софийското поле ще има условия за поледици. Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°, по-ниски в местата с мъгла, за София - около минус 1°. Утре ще е облачно.Сутринта в много райони в равнинната част от страната ще е с намалена видимост и мъгла. Ще е почти тихо или със слаб юг-югозападен вятър, който около и след обяд в Източна България и на места северно от планините ще се усили и видимостта ще се подобри.На отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури в по-голямата част от страната ще са между 3° и 8°, по-високи в източните райони и в местата чувствителни на южен вятър, а за София - около 6°.В планините ще бъде предимно облачно. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад, който през деня ще се усилва. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°.По Черноморието ще бъде облачно и на места с намалена видимост, която след обяд ще се подобрява. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат 11°-12°. Температурата на морската вода е 5°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.