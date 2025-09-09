ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Излизаме от период на силни магнитни бури
В дните между 1-ви и 8-ми септември Земята е била под въздействието на геомагнитна активност.
Kp индексът е варирал между 5.7 и 6, а на 2-ри септември е достигнал дори 7 като интензитет.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 844
|предишна страница [ 1/141 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Купуват, ремонтират и продават: Пазарът на жилища е в апогея си
09:46 / 09.09.2025
Тагарев: Няма да пращаме войски в Украйна, няма кой да ни затвори...
08:58 / 09.09.2025
Състоянието на Марти, който пострада тежко при инцидента с АТВ в ...
08:47 / 09.09.2025
Проф. Рачев: Не иска да си ходи това лято
08:32 / 09.09.2025
Художникът Панчо Малезанов е бил нападнат в подлез
09:03 / 09.09.2025
Валежи и захлаждане в края на седмицата
08:31 / 09.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нанси Карабойчева напуска България
17:19 / 07.09.2025
Фрапираща трансформация с цели 27 кг надолу
09:02 / 07.09.2025
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:32 / 07.09.2025
Благой Георгиев със специален жест към единствената си дъщеря
12:23 / 07.09.2025
Ергенка си намери ерген
17:20 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:35 / 07.09.2025
Софи Маринова със скъп подарък от "Мисис Баба"
09:01 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета