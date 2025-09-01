ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Измама с кредити: Поискат ли ти да заплатиш такса, трябва веднага "да ти светне лампата, че се касае за измама"
"След като потенциалните кандидати за отпускане на кредит проявят интерес те подават заявка. Страницата изглежда изключително реална. Попълва се необходимата информация - размер на кредита, срок за изплащане, месечната вноска. След това се въвеждат лични данни. Иска се и изпращане на личната карта, както и селфи на преносителя на личната карта. Разбира се, много бързо кандидатът е одобрен и се започва комуникация през електронна поща", поясни тя.
Преди да се финализира даването на кредита трябва да се заплати такса. Ако одобрението е в рамките на един ден заплащането е от 250 лева. Паричната сума трябва да бъде преведена на физическо лице. Но след това отново се появява пречка - трябва да бъдат легализирани документи. Съответно измамниците отново искат да бъде платена такса. В последствие кандидатът за кредит трябва да попълни декларация, която му се изпраща и той отново трябва да въведе информация, че той действително иска да усвои кредита. Тя трябва да бъде легализирана, което предполага отново заплащане на такса.
"Очевидно, колкото и нелогично да звучи, хората въобще не разсъждават рационално, когато имат спешна нужда от пари, особено, когато офертата е изключително изгодна. И затова ние казваме на хората, че когато нещо изглежда много изгодно и удобно - тогава е възможно да е измама".
Тя уточни, че в момента, в който ти поискат да заплатиш такса трябва веднага "да ти светне лампата, че се касае за измама". По думите й няма финансова институция, която да предоставя сметка за превод на пари по банков път на физическо лице.
В тези измамни схеми комуникацията минава изцяло през дигитални канали. В тях участват финансови мулета от малцинствата, които си предоставят личните данни срещу заплащане.
Самата страница е харесана от близо 2000 последователи. Има голям брой споделяния и на обявата.
"Хората, които се връзват на обявата са хора, които имат финансова нужда, притиснати са и се нуждаят спешно от пари. Често това са и зависими хора".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Недоволство сред брокерите
10:15 / 01.09.2025
Главен инспектор Юлиан Петров: Пожарът в Рила е локализиран
10:04 / 01.09.2025
Даниел Митов за Радев: Не може да се кичи с титлата президент, а ...
09:48 / 01.09.2025
Експерти след визитата на Фон дер Лайен: Това е признание за Бълг...
09:31 / 01.09.2025
Запрянов: Изграждането на фабрика за барут и снаряди е шанс за ВМ...
09:27 / 01.09.2025
Тази монета струва 2500 евро, а е напълно възможна да я откриете ...
09:25 / 01.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:51 / 31.08.2025
Родопчани в Гърция: Кофти! Никак няма да е приятно!
20:01 / 30.08.2025
Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
18:31 / 31.08.2025
Преди минути стана ясно кои области са предупредени за 31 август
12:21 / 30.08.2025
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:34 / 30.08.2025
Почти цяла България е предупредена за 31 август
20:02 / 30.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета