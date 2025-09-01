Новини
Измама с кредити: Поискат ли ти да заплатиш такса, трябва веднага "да ти светне лампата, че се касае за измама"
Автор: Екип Burgas24.bg 09:08Коментари (0)127
© БНТ
От няколко години е в оборот схемата с измама с кредити. Като измамата се извършва чрез публикуване на обява в социалната мрежа. По-голямата част от измамените лица се свързват с измамниците в социалната мрежа след като видят атрактивната обява за отпускане на кредит на хора с лошо ЦКП или запори. Правят контакт и след това страницата препраща към измамливия уебсайт. Уебсайтът периодично се променя, това заяви пред БНТ главен инспектор Златка Падинкова - началник на сектор "Измами" в ГДНП.

"След като потенциалните кандидати за отпускане на кредит проявят интерес те подават заявка. Страницата изглежда изключително реална. Попълва се необходимата информация - размер на кредита, срок за изплащане, месечната вноска. След това се въвеждат лични данни. Иска се и изпращане на личната карта, както и селфи на преносителя на личната карта. Разбира се, много бързо кандидатът е одобрен и се започва комуникация през електронна поща", поясни тя.

Преди да се финализира даването на кредита трябва да се заплати такса. Ако одобрението е в рамките на един ден заплащането е от 250 лева. Паричната сума трябва да бъде преведена на физическо лице. Но след това отново се появява пречка - трябва да бъдат легализирани документи. Съответно измамниците отново искат да бъде платена такса. В последствие кандидатът за кредит трябва да попълни декларация, която му се изпраща и той отново трябва да въведе информация, че той действително иска да усвои кредита. Тя трябва да бъде легализирана, което предполага отново заплащане на такса.

"Очевидно, колкото и нелогично да звучи, хората въобще не разсъждават рационално, когато имат спешна нужда от пари, особено, когато офертата е изключително изгодна. И затова ние казваме на хората, че когато нещо изглежда много изгодно и удобно - тогава е възможно да е измама".

Тя уточни, че в момента, в който ти поискат да заплатиш такса трябва веднага "да ти светне лампата, че се касае за измама". По думите й няма финансова институция, която да предоставя сметка за превод на пари по банков път на физическо лице.

В тези измамни схеми комуникацията минава изцяло през дигитални канали. В тях участват финансови мулета от малцинствата, които си предоставят личните данни срещу заплащане.

Самата страница е харесана от близо 2000 последователи. Има голям брой споделяния и на обявата.

"Хората, които се връзват на обявата са хора, които имат финансова нужда, притиснати са и се нуждаят спешно от пари. Често това са и зависими хора".








