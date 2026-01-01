Измамници ни атакуват, използвайки името на Еконт
©
ФОКУС публикува текста, но ви предупреждава:
Вашата пратка ви очаква!
Здравейте,
За да осигурим най-бързото и удобно получаване на вашата пратка, е необходимо да финализирате плащането на останалите такси.
Молим ви да извършите плащането като натиснете бутона по-долу.
Платете сега
След успешното плащане, вашата пратка ще бъде доставена във възможно най-кратък срок на предпочетения от вас адрес или офис на Еконт.
Благодарим, че избрахте услугите ни!
При никакви положения не кликвайте на банера "платете сега" и не въвеждайте банкова сметка, не превеждайте и пари!
Това е фишинг атака, целяща да източи сметката ви, предупреждава ФОКУС.
Още от категорията
/
ГДБОП: Ежедневно хора получават обаждания от лица с индийски или пакистански акцент, които твърдят, че са от поддръжката на банка
30.12
Български ловци откриха изоставена кола, за която се смяташе, че е на изчезнал гръцки командир на пожарна
27.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.