Изписаха от болницата шефа на ОДМВР - Русе
Автор: Екип Burgas24.bg 13:16Коментари (0)126
Директорът на ОДМВР-Русе старши комисар Николай Кожухаров е изписан от болницата. От УМБАЛ "Канев“ потвърдиха за NOVA, като заявиха, че е в добро общо състояние, лечението му продължава в домашни условия и остава под наблюдение. 

Припомняме, че на 4 септември през нощта полицейският шеф и негов спътник бяха нападнати от младежи, на които човекът до Кожухаров направил забележка за рисково шофиране. Полицейският директор претърпя тежка операция и се възстановяваше в интензивно отделение на УМБАЛ "Канев". Четирима бяха задържани.

Преди няколко дни стана ясно, че шефът на русенската полиция вече е контактен, в съзнание, без опасност за живота. На 10 септември, както бе обявено в съдебното заседание в Апелативния съд във Велико Търново, са взети показанията на старши комисар Кожухаров. Четиримата задържани са с повдигнати обвинения. Двама ще отговарят за хулиганство, а други двама - за тежка телесна повреда и хулиганство. Часове след нападението Кожухаров е потърсил медицинска помощ.



Статистика: