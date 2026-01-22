Това е неизменен опит, защото ние вече вкараме БЕХ в нови бизнеси, които са за проучване на подземни богатства с редкоземни метали, така и в проучването на петрол и газ. Този опит и създаването на такъв потенциал, ще да е възможност и самите ние вече да се възползваме от концесии на определени петна. Това каза изпълнителният директор на Българския енергиен холдинг Валентин Николов, в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радиовъв връзка с влизането на държавата като инвеститор в търсенето и проучването на подземни богатства.Николов обясни, че първите данни се очакват до 2 седмици.На въпрос какви са шансовете да развием добивна индустрия, Николов каза, че са големи."Знаете, че по някое време беше закрит геоложкото направление към Министерството, защото държавата реши, че трябва да се развива изцяло в частния сектор. Но сега, всъщност този Министерски съвет и министър Станков правилно решиха, че държавата не трябва да изостава това знание, което е придобито през десетките години, да се дигитализира цялата информация и да може да се възложи на едно държавно дружество именно да участва, да придобива опит и да развива, и съответно да държи всичките знания от проучванията, които са правени през годините и да може да ги обобщим, да се обработват с изкуствен интелект", обясни той."Отдавна беше възложена Тотал, Репсол и ОМВ, след това и Тотал се отказаха, но всички данни показаха, че в конкретна част, където ще се извършат тези сондажи, има голяма вероятност да се намери газ. Имаме съответните анализи, както на Минно-геоложкият университет, така съответно от УНСС ни направиха и бизнес вариантите в нашето участие и различните варианти за успех и неуспех. Така че рискът е пресметнат и смятаме, че си заслужава. Самите геоложки проучвания, които бяха възложени от Тотал и бяха сондирани, откриха наличието на газ, но те не показаха търговския му потенциал. И поради тази причина те решиха да не продължат проучването. Но ОМВ останаха, предложиха на държавата да влязат, но и дойдоха НюМед, които имат невероятен опит освен в Средиземно море, и в Египетската офшорна зона. Фактически те откриха "Левиатан“ – находището с 900 млрд. куб. м, едно от най-големите в света мисля, което тепърва ще се развива. След като те участват, аз мисля, че нещата са много перспективни", категоричен бе изпълнителният директор на Българския енергиен холдинг.Споразумението е до изтичането на концесията, която Министерството на енергетиката е дал, до тогава трябва да се направят 2 плюс един сондаж. Всеки един сондаж струва над 100 млн. долара.По негови думи, след като се направят сондажите, вариантите са два: или се отказваме от концесията, ако няма такъв бизнес вариант за разработка на находище, или ако има, то тогава вече ще подпишем много споразумения, в които ще трябва да участваме като пълноправни акционери и ще протекат вторите преговори.