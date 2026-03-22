"Колко деца по света нямат достъп до чиста вода? Мащабът е по-голям, отколкото можем да си представим. 1 от всеки 4 души по света – или 2.1 милиарда – няма достъп до безопасна питейна вода", това пишат в световния ден на водата от УНИЦЕФ.Липсата на чиста вода води до болести и лоша хигиена, които застрашават здравето на милиони деца. Изследвания на УНИЦЕФ показват, че все още в България има места без течаща вода и канализация, без санитарни условия, а хиляди деца нямат редовен достъп до чиста питейна вода, пише БНТ.За нас водата е даденост. За милиони деца – да имат вода е ежедневна борба.На този Световен ден на водата си припомняме: чистата вода не е привилегия. Тя е право.