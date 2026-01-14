Във Висшия съдебен съвет започва изслушването на кандидатите за български европейски прокурор, предава Булфото.Кандидатите са седем. Сред тях са трима действащи евроделегирани прокурори, бивш заместник главен прокурор, помощник на представителя ни в Евроюст, прокурор от районно ниво и следовател. Това са Бойко Атанасов, Десислава Пиронева, Димитър Беличев, Ивайло Илиев, Михаела Райдовска, Пламен Петков и Светлана Шопова-Колева. От тях ще бъдат избрани трима кандидати. На изслушването днес не се яви Бойко Атанасов.Министърът на правосъдието ще внесе номинациите за одобрение от МС, а след това те се изпращат на компетентните органи на Европейския съюз за последваща селекция.