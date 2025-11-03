Изтече видео от катастрофата с много коли
На него се вижда как виновният шофьор се врязва с бясна скорост в паркираните коли. Припомняме, че по информация на свидетели той е твърдял, че е карал само с 50 км/ч. Видимо от кадрите - това е лъжа.
"Държеше се нагло и предизвикателно. Смееше се през цялото време. Към полицаите се държеше все едно не е виновен. Обясняваше, че се е движел с 50 км/ч и не знае какво е станало", разказа пред медиите свидетел.
