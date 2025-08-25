ЗАРЕЖДАНЕ...
|Изтеглиха тема 8 на матурата за придобиване на професионална квалификация
По нея ще работят учениците, които са избрали да се явят на тема или на тест по теория на професията.
В рамките на днешния изпит ще има и защита на дипломни проекти от учениците, които са избрали тази възможност.
В сесията полагат матури ученици, които не са се явили на предишни изпити или са положили изпита неуспешно, както и такива, които вече имат диплома за средно образование, но желаят да променят оценката си, за да кандидатстват в университет.
Очаква да се явят над 3 500 младежи.
Резултатите от днешната сесия ще бъдат обявени до 5 септември.
