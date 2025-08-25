Изтеглиха тема 8 на матурата за придобиване на професионална квалификация

© Тема № 8 бе изтеглена днес в МОН за задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.



По нея ще работят учениците, които са избрали да се явят на тема или на тест по теория на професията.



В рамките на днешния изпит ще има и защита на дипломни проекти от учениците, които са избрали тази възможност.



В сесията полагат матури ученици, които не са се явили на предишни изпити или са положили изпита неуспешно, както и такива, които вече имат диплома за средно образование, но желаят да променят оценката си, за да кандидатстват в университет.



Очаква да се явят над 3 500 младежи.



Резултатите от днешната сесия ще бъдат обявени до 5 септември.