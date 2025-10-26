ЗАРЕЖДАНЕ...
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
©
С усмивката си, с добротата и обичта, които излъчваше, Димитър Кушлев остави светла следа в сърцата на всички, които го познаваха и всички, които са се докосвали до него чрез сцената, съобщиха от Ансамбъл "Пирин".
"Във всяко негово движение се усещаха любовта към България, към хората и към изкуството, на което беше отдаден с цялото си сърце. Той ще остане завинаги част от нашия ансамбъл, от нашите спомени, от нашия дух! Почивай в мир, скъпи приятелю! Твоят танц ще продължава да живее във всеки от нас!", допълват от ансамбъла.
Поклонението ще се състои на 27.10.2025 г. от 10:00 до 11:00 ч. в зала "Яворов“,а погребението – от 14:00 ч. в Централния гробищен парк – Велинград.
Още от категорията
/
Слави Ангелов: Иво Илиев съобщил, че убийството на Мартин Божанов-Нотариуса, е предовратило неговия арест
20:03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.