Известен ресторантьор от Сливен е открит мъртъв в дома си
©
На място са изпратени екипи на полицията и спешна помощ. За случая е уведомена Окръжната прокуратура. Образувано е досъдебно производство.
По случая се извършват процесуално-следствени действия. Към момента не се съобщават допълнителни подробности.
Според сайтът за регионални новини sliveninfo.bg, простреляният е известният сливенски ресторантьор Д.К. Той е намерен от свои близки в дома си в кв. "Ново село“.
На този етап основната хипотеза за смъртта на мъжа е самоубийство, но се разследват всички версии.
Още от категорията
/
Проф. Николай Овчаров разкри дали случаят "Петрохан" има пряко отношение към българската история
17:54
Токсиколог за медикамента, открит в кръвта на Калушев: В миналото той се е използвал за лечение
21.02
Брендо остава в затвора
20.02
Специалист по национална сигурност: Ивайло Калушев е постъпил като истински агент на контраразузнаването
20.02
Психиатър: Всичко е ясно. Не са намерили нови глупаци с много пари и отидоха в по-добрия свят хората
20.02
Ръст на онлайн измамите!
19.02
Арестуваха принц Андрю
19.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.