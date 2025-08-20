Новини
Известна механа спира работа, персоналът бил много безотговорен и груб към клиентите
Автор: Екип Burgas24.bg 13:59Коментари (0)202
©
От 18 август 2025 г. механа "Воденицата“ в къмпинг "Къпиновски манастир" временно спира работа. Решението е взето поради несправяне на персонала със служебните задължения, проявена безотговорност, немарливост и грубо отношение към клиентите, съобщават от управата на къмпинга.

"Поднасяме своите извинения на всички наши гости, които са посетили къмпинга и механата“, заявяват от екипа.

До края на сезона функциите на механата ще бъдат поети от откритото заведение на територията на къмпинга.

Като компенсация за причинения дискомфорт, всички гости ще могат да ползват специална отстъпка от 10%: цената за леглова база и вход за басейн ще бъде намалена от 18 лв. на 16 лв. за възрастни и от 12 лв. на 10 лв. за деца.

Ето мненията на някои от гостите на къмпинга:

"За първи път виждам написано такова изявление. Прави ви чест. Все повече се превръщате в място, което в бъдеще ще посетя. Видях, че при вас е много красиво и подредено, а сега и с това виждам, че манталитетът ви не е обичайният търгашки български. Адмирации за взетото решение!Ч

"В събота бяхме там и видях чудесно написаното, но станах свидетел на ужасно отношение от страна на готвача и сервитьорката към клиентите. Другата част от компанията седна на друга маса и чака всяко поръчано нещо по час".

"За съжаление проблемите са в целия Къмпинг Къпиновски манастир. Ние бяхме гости на къмпинга 6 години подред, по два-три пъти на сезон, но тази година пропускаме, и явно решението ни е било съвсем правилно. Няма я вече онази магия на тишина, спокойствие и релакс. Беше ми любимо място за почивка.“

"Ние също бяхме свидетели на немарливо и грубо отношение към клиентите. Много от нещата, които обичахме в къмпинга, вече ги няма – спокойствието и удобствата се губят. Решението на управата да освободи персонала е правилно, иначе проблемите щяха да продължат.“

"Значи толкова им плащате, че да се държат така. Алчен Ганьо работодател. А за басейна, аз по-скъп басейн не съм виждала досега. Да не говорим, че всичко е заградено и не може дори да си направиш барбекю – трябва да се плаща. Преди имаше масички за свободно ползване. С всяка година по-алчни ставате, заслужавате да няма кой да ви работи. Плащайте доволно, да видим дали няма да се намери добър персонал“, това противоположно мнение изрази друг клиент.

"Извиняваме се за причиненото неудобство и благодарим за разбирането на нашите посетители“, допълват от управата в своето заявление в социалните мрежи.








