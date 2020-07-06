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|Èçâúíðåäåí áðèôèíã! Ãåíåðàëúò è Àíàíèåâ îòíîâî åäèí äî äðóã!
"Äíåñ, 6 þëè, â 13.00 ÷àñà â ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî (êîíôåðåíòíà çàëà, åò. 4) âúâ âðúçêà ñ åïèäåìè÷íàòà îáñòàíîâêà â ñòðàíàòà ïðåñêîíôåðåíöèÿ ùå äàäàò ìèíèñòúð Êèðèë Àíàíèåâ, ïðåäñåäàòåëÿò íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá ãåíåðàë-ìàéîð ä-ð Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè, ãëàâíèÿò äúðæàâåí çäðàâåí èíñïåêòîð äîö. Àíãåë Êóí÷åâ è èçïúëíèòåëíèÿò äèðåêòîð íà Èçïúëíèòåëíà àãåíöèÿ ïî ëåêàðñòâàòà ìàã. ôàðì. Áîãäàí Êèðèëîâ".
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10:16 / 06.07.2020
Ïðîô. Áàëòîâ: Ìëàäèòå ñå þðíàõà èç öÿëàòà ñòðàíà, â äèñêîòåêèòå å...
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09:57 / 06.07.2020
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09:28 / 06.07.2020
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Êúöè Âàïöàðîâ èçâàäè íåâåðîÿòåí êúñìåò, ïîëó÷àâà 400 áîíà îò äúðæàâàòà
15:30 / 04.07.2020
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08:23 / 06.07.2020
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