Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áóðãàñ
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
Èçâúíðåäåí áðèôèíã! Ãåíåðàëúò è Àíàíèåâ îòíîâî åäèí äî äðóã!
Àâòîð: Âàñèë Äèíåâ 11:24 / 06.07.2020Êîìåíòàðè (12)279
©
Âàæíî ïðåññúîáùåíèå îò ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî, êîåòî Plovdiv24.bg ïóáëèêóâà áåç ðåäàêòîðñêà íàìåñà:

"Äíåñ, 6 þëè, â 13.00 ÷àñà â ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî (êîíôåðåíòíà çàëà, åò. 4) âúâ âðúçêà ñ åïèäåìè÷íàòà îáñòàíîâêà â ñòðàíàòà ïðåñêîíôåðåíöèÿ ùå äàäàò ìèíèñòúð Êèðèë Àíàíèåâ, ïðåäñåäàòåëÿò íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá ãåíåðàë-ìàéîð ä-ð Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè, ãëàâíèÿò äúðæàâåí çäðàâåí èíñïåêòîð äîö. Àíãåë Êóí÷åâ è èçïúëíèòåëíèÿò äèðåêòîð íà Èçïúëíèòåëíà àãåíöèÿ ïî ëåêàðñòâàòà ìàã. ôàðì. Áîãäàí Êèðèëîâ".



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 3835
06.07.2020 »
06.07.2020 »
06.07.2020 »
06.07.2020 »
06.07.2020 »
06.07.2020 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/640 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
-1
 
 
Ñ÷åòîâîäèòåë, êîéòî å ìèíèñòúð íà çäðàâåîïàçâàíåòî è êîðåìåí õèðóðã, êîéòî å âèðóñîëîã. Å ìè äóõàéòå ãî, áàñè
+1
 
 
Ìàñêè íà çàêðèòî êîãà ùå ñè ñëîæàò?!
0
 
 
Êàêâà èçâúíàðåäíà íîâèíà,îòäúõíàõ ñè ,÷å ñà îòíîâî çàåäíî!!!!
0
 
 
È äâàìàòà ðŸ¤®ðŸ¤®ðŸ¤®ðŸ¤®ðŸ¤®
0
 
 
Ùå îáÿâÿò, ÷å óäúëæàâàò èçâúíðåäíàòà îáñòàíîâêà. Íÿìà íóæäà îò áðèôèíãè. Íà âñè÷êè íè å ÿñíî, ÷å ùå ÿ óäúëæàâàò îùå ìíîãî äúëãî âðåìå. Âñå ïàê ñè ïðîêàðàõà çàêîí÷å, ñ êîåòî ìîãàò íåîãðàíè÷åíî äúëãî âðåìå äà ÿ óäúëæàâàò.
-1
 
 
Ïàê ëè ùå èìà áðèôèíãèè íàïðàâî ïðåèãðàâàò âå÷å. Ïîáúðêàõà íàðîäà. Òîÿ ïàê å òàÿ óíèôîðìà - âîåííî ïîëîæåíèå ðŸ¤®ðŸ¤®ðŸ¤®ðŸ˜¡
0
 
 
È áåç ìàñêè äàâàò ïðèìåð íà õîðàòà
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Ïîñëåäíèòå äóìè íà ïî÷èíàëèÿ ìåäèê êúì ñâîé ïðèÿòåë: Êîëåãèòå ìè ...
10:16 / 06.07.2020
Ïðîô. Áàëòîâ: Ìëàäèòå ñå þðíàõà èç öÿëàòà ñòðàíà, â äèñêîòåêèòå å...
10:08 / 06.07.2020
Ïðîô. Èâî Ïåòðîâ: Äîñòà ïî-ñòàáèëíè ñìå îò ñúñåäíèòå íè äúðæàâè
09:57 / 06.07.2020
Íàä ïîëîâèíàòà îò ïðèñúñòâàùèòå íà áàëà âúâ Âåëèêî Òúðíîâî, ñà çà...
09:50 / 06.07.2020
Íàä 10-êèëîìåòðîâà îïàøêà íà åäèíñòâåíèÿ âõîä çà Ãúðöèÿ
09:38 / 06.07.2020
Ïðîô. Âèòàíîâ: Áðîÿò íà çàðàçåíèòå ñ êîðîíàâèðóñ ìîæå äà äîñòèãíå...
09:28 / 06.07.2020

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Þëè 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Âèæ îùå:
Ðåêîðä: Çà ïúðâè ïúò òîëêîâà ìíîãî íîâîçàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ çà 24 ÷àñà â Áúëãàðèÿ
05:40 / 04.07.2020
×àðîâíà ðåïîðòåðêà îò ÁÍÒ ñúæàëè æåñòîêî, ÷å å èçáðàëà äà ïî÷èâà íà ðîäíîòî ìîðå
17:03 / 04.07.2020
Ñïàñèõìå ëè ëåòíèÿ ñåçîí? Ïëàæîâåòå ïî ðîäíîòî ìîðå ñà ïúëíè, íÿìà ñâîáîäíè õîòåëè
15:28 / 04.07.2020
Êúöè Âàïöàðîâ èçâàäè íåâåðîÿòåí êúñìåò, ïîëó÷àâà 400 áîíà îò äúðæàâàòà
15:30 / 04.07.2020
Øåôúò íà "Ïèðîãîâ" ñ ïðîãíîçà, êîÿòî öÿëà Áúëãàðèÿ ÷àêàøå
10:47 / 04.07.2020
Ãîëÿì ñïàä íà çàðàçåíèòå ñ êîðîíàâðóñ â Áúëãàðèÿ
08:23 / 06.07.2020
Â äîìà íà äÿñíàòà ðúêà íà Áîæêîâ îòêðèõà ìíîãî èíôîðìàöèÿ è ñíèìêè íà ìàãèñòðàòè
13:00 / 04.07.2020
Àêòóàëíè òåìè
ÒÂ è øîó ñåçîí 2019/2020 ã.
Âîäíè ñïîðòîâå
Ëÿòî 2020 ã.
Ïúðâà ëèãà, ñåçîí 2019/2020
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Áóðãàñ è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Åêèï
Ïðàâèëà
Áóðãàçëèè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2008 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Burgas24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Burgas24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Burgas24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: