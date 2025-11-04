За извънредна ситуация в АЕЦ "Козлодуй", научиот собствени източници.Изгорял захранващ блок на I-ва система за безопасност на 5-ти блок на АЕЦ "Козлодуй" е вдигнал работниците на крак. Това се е случило във вчерашния ден.Поради голямо задимяване в помещението е извикана пожарна.Предприемат се действия по подмяната му.Всичко е под контрол и няма опасност за хората.