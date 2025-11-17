Извънредно: Драматична ситуация на АМ "Тракия", МВР отбива всички!
По данни на човека, случаят е около 90-ти километър, като колата продължава движението си.
"Доста голям участък имаше, без да мине кола София - Пазарджик, но полиция отбива всички", гласи един от коментарите във Facebook.
Апелираме шофьорите да бъдат внимателни.
/
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
16.11
Жена е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
15.11
