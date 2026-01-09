Извънредно съобщение от големите банки в България във връзка с въвеждането на еврото и периода на двойно обращение
За да се улесни обмяната на банкноти и монети от левове в евро, редица банкови клонове в страната ще работят извънредно в съботните дни през месец януари. Това ще даде възможност на клиентите да извършат необходимите операции в по-удобно за тях време и при по-добра организация.
Основни условия за обмяната
- Обмяната на левове в евро се извършва по фиксирания курс.
- Не се начисляват такси.
- Няма лимити за сумите, като за суми над 30 000 лв. е необходима предварителна заявка.
- Клиенти и неклиенти на съответната банка се третират идентично.
- Възможно е да се изисква попълване на документи съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).
Банкови клонове с извънредно обслужване
Банка ДСК
Бургас – ж.к. Братя Миладинови 38
Варна – бул. Владислав Варненчик 92
Велико Търново – ул. Мармарлийска 37
Пловдив – ул. Христо Г. Данов 6
Плевен – бул. Васил Левски 152
Русе – ул. Добри Немиров 7
Стара Загора – бул. Цар Симеон Велики 2
София – бул. Ал. Стамболийски 73
София – ж.к. Разсадника, бл. 129–130
ОББ
Варна – бул. Владислав Варненчик 186
Бургас – ул. Фердинандова 2
Пазарджик – ул. 11-ти август 2
Перник – пл. Кракра 2
Плевен – пл. Свобода 25
Пловдив – ул. Васил Априлов 20
Русе – ул. Атанас Буров 5
София – ул. Фритьоф Нансен 9
София – бул. Александър Малинов 40
София – бул. Царица Йоанна 15
Стара Загора – бул. Руски 50
Общинска банка
Благоевград – ул. Тодор Александров 23
Бургас – ул. Успенска 1
Варна – ул. Преслав 61
Пловдив – бул. Цар Борис III – Обединител 70
София – ул. Врабча 6
София – бул. Княгиня Мария-Луиза 88
Пощенска банка
Благоевград – бул. "Васил Левски“ №1
Бургас – ул. "Транспортна“, Мол Бургас Плаза
Бургас – ул. "Янко Комитов“ №6, Мол Галерия Бургас, партер
Варна – ул. "Мусала“ 3
Варна – ул. "Андрей Сахаров“ №2
Пазарджик – бул. "България“ №9–11
Плевен – бул. "Данаил Попов“ №18
Пловдив – ул. "Антим I“ №2Б
Пловдив – ул. "д-р Георги Странски“ №3, Пловдив Плаза МОЛ, партер
Русе – ул. "Александровска“ №1–3
София – ул. "Ал. Екзарх“, бл. 224, вх. А
София – ул. "Луи Пастьор“ №30
София – бул. "Ломско шосе“, бл. 171
София – бул. "Черни връх“ №100
София – ул. "Околовръстен път“ 214
София – бул. "Арсеналски“ 2, Park Center, ниво -1
София – бул. "Цариградско шосе“ 115, The Mall
София – бул. "Ситняково“ №48, Сердика Център, ниво -1
Стара Загора – бул. "Цар Симеон Велики“ №107А
Хасково – пл. "Свобода“ 7
Първа инвестиционна банка (ПИБ)
Банско – ул. "Глазне“ 7
Боровец – хотел "Рила“
Бургас – ул. "Александровска“ 58
Варна – бул. "Владислав Варненчик“ 186
Варна – бул. "Генерал Колев“ 113
Пловдив – ул. "Перущица“ 8
Стара Загора – бул. "Цар Симеон Велики“ 104
София – бул. "Цариградско шосе“ 115З
София – ул. "Околовръстен път“ 214
София – бул. "Александър Стамболийски“ 101
София – бул. "Царица Йоанна“ 15
София – бул. "Ситняково“ 48
София – бул. "Арсеналски“ 2
София – бул. "Черни връх“ 100
Тексим Банк
Пловдив – бул. Менделеев 2Б
София – бул. Тодор Александров 109–115
УниКредит Булбанк
Благоевград – ул. "Цар Шишман“ №22
Бургас – ул. "Александровска“ №22
Варна – ул. "П. Каравелов“ №9
Велико Търново – ул. "Васил Левски“ №13
Плевен – ул. "Васил Левски“ №121
Пловдив – ул. "Иван Вазов“ №4
Русе – пл. "Света Тройца“ №5
София – пл. "Света Неделя“ №7
София – бул. "Скопие“ №1
София – бул. "Ситняково“ №48, сутеренно ниво -1
София – бул. "Цариградско шосе“ №115
София – ж.к. Младост, ул. "Филип Аврамов“ №3
София – бул. "Черни връх“ №100
София – бул. "България“ №69
Стара Загора – бул. "Симеон Велики“ №126
Централна кооперативна банка (ЦКБ)
Благоевград – бул. "Васил Левски“ №13
Бургас – ул. "Янко Комитов“ №6
Варна – бул. "Съборни“ №58А
Враца – ул. "Лукашов“ 5
Пловдив – ул. "Бетовен“ 5
Пловдив – бул. "Руски“ №54
Разград – ул. "Искър“ №1
София – бул. "Андрей Сахаров“ №14
София – бул. "Цариградско шосе“ №115З, ет. 1
София – ж.к. Люлин 4, бул. "Панчо Владигеров“, бл. 442
София – бул. "Гоце Делчев“ №35
Стара Загора – ул. "К. Ганчев“ №54
Хасково – ул. "Скопие“ 1
Ямбол – пл. "Освобождение“ 7
Важно: Всеки банков клон работи с различно извънредно работно време. Клиентите следва да проверяват актуалната информация на сайта на съответната банка.
Извънредна работа на касите на БНБ и "Дружество за касови услуги“ АД
Поради увеличения брой клиенти, касовите центрове на БНБ и "Дружество за касови услуги“ АД ще работят извънредно на следните дати:
10.01.2026 г. (събота)
17.01.2026 г. (събота)
24.01.2026 г. (събота)
31.01.2026 г. (събота)
Касов център на БНБ – София
Адрес: гр. София, м. "Полигона“, ул. "Михаил Тенев“ 10
Работно време: 8:30 – 15:45 ч. (без прекъсване)
Извършвани операции:
Обмяна на банкноти и монети от левове в евро за физически лица.
Обмяна на монети за юридически лица (включително извадени от обращение, с неизтекъл срок).
"Дружество за касови услуги“ АД – териториални поделения
София (Овча купел) – ул. Иван Хаджийски 16
Плевен – ул. Климент Охридски 58Б
Пловдив – бул. Ягодовско шосе 2
Варна – ул. Цариброд 23
Бургас – ул. Александър Велики 8
Работно време: 8:30 – 16:00 ч.
Почивка: 12:00 – 12:30 ч.
Извършва се обмяна на банкноти и монети от левове в евро, включително такива, извадени от обращение, с неизтекъл срок.
