ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Иззеха фалшиви стоки при акция по Черноморието
Действията на властите са предприети на територията на курортните комплекси на 23 и 24 август. Иззети са имитиращи текстилни изделия, обувки, чанти и други стоки.
Претърсени са близо пет търговски обекта и складово помещение, които са управлявани от лица, свързани помежду си.
Образувано е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура - Бургас. Разпитани са свидетели. Предстои и експертиза на стоката.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 130
|предишна страница [ 1/22 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Българите сме изяли над 6000 тона фалшиво сирене, ето къде ни го ...
16:37 / 25.08.2025
Синоптици: Утре сутрин ще замирише на зима!
16:16 / 25.08.2025
Големи плюсове за туристите след приемането на еврото у нас
16:25 / 25.08.2025
"Български пощи" спират да приемат пратки от САЩ
15:57 / 25.08.2025
Банките са задължени да обозначават в левове и евро тези такси
16:20 / 25.08.2025
Майката на Филип, убит на пешеходна пътека: Няма по-ужасяваща бол...
15:43 / 25.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис с признание за Мила Роберт
21:56 / 23.08.2025
Стари ергенки влизат в новия сезон на "Ергенът: Любов в рая"
09:41 / 23.08.2025
Затварят днес и утре тази бургаска улица
05:00 / 23.08.2025
Торнадо премина между Свети Влас и Слънчев бряг
18:08 / 24.08.2025
Екшън в Бургаско, бус с мигранти се вряза в автомобил, шофьорът избяга
20:48 / 23.08.2025
Смъртоносно забавление край Созопол
22:35 / 23.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета