Иззеха фалшиви стоки при акция по Черноморието 
Автор: Елиза Дечева 16:38Коментари (0)133
©
ГДБОП иззе при специализирана операция по Черноморието тонове артикули на известни марки. Акцията е реализирана в рамките на Европейската мултидисциплинарна платформа за противодействие на тежката и организираната престъпност. 

Действията на властите са предприети на територията на курортните комплекси на 23 и 24 август. Иззети са имитиращи текстилни изделия, обувки, чанти и други стоки. 

Претърсени са близо пет търговски обекта и складово помещение, които са управлявани от лица, свързани помежду си. 

Образувано е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура - Бургас. Разпитани са свидетели. Предстои и експертиза на стоката.



Статистика: