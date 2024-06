Изживей лятото с хитова музика, филмови предизвикателства и супер награди с EON от Vivacom

© Предстоящите месеци отново ще бъдат изпълнени с незабравими концерти на български и световни изпълнители. Музикалните фенове ще имат възможността да чуят на живо хитовете на звезди като Ищар, Deep Purple и Джон Нюман. Vivacom ще направи преживяването още по-вълнуващо със специални активности и награди по време на най-очакваните музикални събития в цялата страна – най-голямото лятно турне у нас Coca Cola The Voice Happy Energy Tour, фестивала Francofolies, Midalidare Rock 2024 и Spice Music Festival.



В специално обособените EON кътове посетителите ще могат да тестват филмовите си познания с играта EON Film Challenge и да спечелят страхотни награди на място. Освен това ще имат възможността и да участват в томбола за голямата награда – един от четири преносими проектора Samsung The Freestyle 2nd Gen, за да прожектират любимите си филми и сериали навсякъде и по всяко време. Късметлиите ще бъдат изтеглени измежду всички регистрирали се по време на концертите в края на юни, юли, август и септември.



"Общото между музиката, филмите и сериалите са именно изненадите, звездите и разнообразието от стилове. Затова избрахме най-големите концерти в различни музикални жанрове и подготвихме активности с много изненади с най-хитовите филми и сериали в EON Видеотека. Каним всички меломани в нашия кът за едно забавно предизвикателство в света на филмите и музиката", коментира Желяз Кольовски, директор Маркетингови комуникации във Vivacom.



Летните забавления с Vivacom ще започнат още тази събота от 18:00 ч. в парк "Острова' в Пазарджик, където ще бъде първата спирка на Coca Cola The Voice Happy Energy Tour. Феновете на популярната българска музика ще могат да видят и чуят любимите си звезди - DARA, Torino & Pashata, Михаела Маринова, Dara Ekimova и Боро Първи. Дебют на сцената на най-мащабното турне у нас ще направи музикалната фурия Мила Роберт, а междувременно публиката ще стане свидетел на бляскавото завръщане на Криско. DJ Mascota и McP ще се погрижат за доброто настроение преди и по време на изпълненията, а Remi Toin ще постави начало на събитието със страхотни танцови хореографии.



Освен специален EON кът, Vivacom ще разположи още и три уникални съоръжения – EON кули, на които феновете ще могат да зареждат своите смарт устройства, за да запечатат вълнуващите моменти от концертите.



А ето и всички дати на концертите от Coca Cola The Voice Happy Energy Tour, които предстоят това лято: 20 юни в Пловдив, 19 юли в Бургас, 21 юли във Варна, 7 септември в Севлиево и големият финал на 14 септември в София. Фестивалът за франкофонска музика Francofolies ще се проведе в Пловдив в най-дългите летни вечери – 21 и 21 юни, Midalidare Rock 2024 ще събере феновете на рока в с. Могилово между 12 и 14 юли, а Spice Music Festival ще превърне Пристанище Бургас в арена на музиката от 90-те на 2 и 3 август.